Højvande satte beredskab på arbejde

Vandstand på 2,29 meter over daglig vande skabte lørdag mindre oversvømmelser på Fanø

Blæst over Nordsøen pressede lørdag eftermiddag så meget vand ind i Vadehavet, at beredskabet på Fanø måtte spærre dele af kajen på havnen i Nordby på Fanø af.

Det fortæller beredskabschef, Jens Mølgaard, ved Sydvestjysk Brandvæsen til TV SYD.

Da vi kunne se, at vandet ville komme ind over kajkanten, bad vi Fanø Kommune køre ud og sætte kegler op på havnearealet. Jens Mølgaard, beredskabschef, Sydvestjysk Brandvæsen

- Der har intet drama været i forbindelse med det varslede højvande, men da vi kunne se, at vandet ville komme ind over kajkanten, bad vi Fanø Kommune køre ud og sætte kegler op på havnearealet. Det gjorde vi for at forhindre folk i at bevæge sig for langt ud på kajen, mens de værste bølger skvulpede ind over kajkanten, siger Jens Mølgaard.

DMI advarede fredag om vandstand på op til 2,40 meter ved Esbjerg, men da vandet stod på sit højeste, nåede det kun op på 2,29 meter over daglig vande.

Dermed gik Esbjerg helt fri af oversvømmelser, mens Fanø altså tog vand ind i begrænset mængde.

Klokken 15.45 begyndte vandet at trække sig tilbage igen, og det værste burde derfor være overstået på Fanø.

- Alt i alt har det været stille og roligt. Små mængder vand – og de vindstød, DMI havde varslet, har vi ikke mærket noget til, siger beredskabschef, Jens Mølgaard, til TV SYD.