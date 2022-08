Sol og tørke give optimal høst, men der lurer en fare

Det er også vigtigt at huske sin mobiltelefon, når man høster, fortæller Jarl Hansen, der er beredskabsdirektør ved Trekantsområdets Brandvæsen. Han påpeger også, at landmændene skal efterse deres udstyr, inden de begynder høsten.

- Det kan være teknisk svært at slukke en markbrand, for det er over store afstand, og vores køretøjer skal ud og bevæge sig imens slukningsarbejdet foregår. Det gør det svært at få koordineret en indsats, når indsatslederen samtidig selv står i øjenhøjde med branden, siger Jarl Hansen.