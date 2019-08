Høst-mastodont jagter verdensrekord

Verdens største udbytte af hvede kan blive høstet på en mark ved Haderslev. Udbyttet skal være over det dobbelte af det normale for at kunne slå rekorden.

En verdensrekord kan blive slået i Haderslev i dag. En gul New Holland-mejetærsker af den helt store slags skal forsøge at høste hvede med det størst mulige udbytte. Den nyværende verdensrekord er fra New Zealand og lyder på 16,8 tons hvede pr. hektar. En hektar er 10.000 m^2, eller det der svarer til lidt under 1,5 fodboldbaner.

- Vi tilmeldte os Guinness World Records for at år siden. Det gjorde vi for at vise, at vi i Danmark, kan høste lige så meget som New Zealand. Vi har været ramt af voldsom regn, så da vi skulle høste i mandags, måtte vi udskyde på grund af regn. Vi er stadig rimelige fortrøstningsfulde, siger Vagn Lundsteen, planteavlsrådgiver, Agropro.

En normal hvedehøst giver et udbytte på cirka 7 tons per hektar. For at slå verdensrekorden skal man altså have over det dobbelte af det normale udbytte.

Lang tids planlægning ligger bag

Folkene bag havde egentlig forsøgt at slå rekorden sidste år, men vejret blev desværre en forhindring. I stedet blev der sået hvede igen for præcist et år siden. Siden da har man gjort, hvad man kunne for at øge udbyttet så meget som muligt.

- Vi har gjort hundredvis vi af ting. Vi har sået tidligt. Vi har gødet ekstra, vi har brugt micronæringsstoffer, analyseret mængden af næringsstoffer i jorden og derefter tilføjet mere efter behov, fortæller Vagn Lundsteen.

Kontrolleret til mindste detalje

Når man skal slå en rekord i den prestigefyldte bog Guinness Worlds Records, så skal alt være i orden. Derfor er der løbende kontrollanter ude for at sikre, at man ikke har snydt.

- Vi har kontrollant ude for at undersøge, om arealet passer. Han tager prøver. Der må ikke være mere end 16 procent vand i jorden. Vi har også en anden kontrollant, der sikrer sig, at det løber ordentligt for sig.

Foreløbigt har man høstet rundt om det stykke mark, man mener kan slå rekorden. Stykket er afgrænset for at sikre, at man ikke kommer tli at høste for meget.

Regnvejret den seneste periode har dog sat en dæmper på forventningerne, men Vagn Lundsteen er dog stadig fortrøstningsfuld.

- Vi havde håbet på at høste 17 tons per hektar, men lige nu ser det ud til at det bliver 15 per hektar. Det kan dog være svært at vide på forhånd.