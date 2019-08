Butiksejer knækker koden: Trækker kunder til med snak, snaps og hunden Mika

Der er gang i begge Bente Møllers butikker. Den handel som man ser i Nørre Nebel, ser man sjældent i provinsbyer. Hemmeligheden er en nær kontakt til kunderne, snaps og hunden Mika.

Døren går op og en kunde går ind. Det er hverken den første eller sidste kunde, for Bente Møllers butik har mange kunder.

Det er ellers ikke så tit at man ser det i en by på størrelse med Nørre Nebel.

Butiksejer Bente Møller siger, at hemmeligheden bag er den nære kontakt med ejeren.

- Du kan tale med ejeren og få en sludder om, hvordan det går. Du kan få en kop kaffe, du kan få et glas vin, du kan få en snaps, du kan snakke med en hund. Vi er lidt anderledes herude.

Bente Møller har været butiksejer i 33 år. For få måneder siden åbnede hun sin anden butik.

- Muligheden kom, og så skal man slå til når den er der.

Tre nye butikker siden nytår

Siden nytår har byen med kun 1.400 indbyggere fået tre nye butikker. Det gør noget helt særligt for en lille by som Nørre Nebel.

- Det giver en sammenhæng i byen. Det giver et leben. Jo flere butikker der er, jo mere strøg er der at kigge på.

Mens andre butikker i udkantsområder forsvinder, så kan hun holde to kørende. Hendes hemmelighed er:

- Man er nærmest socialkontor engang imellem. Man hører meget om hvordan folk har det, og man er interesseret i hvordan folk har det. Og så er det service, service, service. Vi er lidt skøre herude. I min anden butik, der har vi en østrigsk snaps stående på hylden, så når der kommer nogle ind, så kan vi tilbyde dem en snaps.

Og så har hun hunden Mika.

- Hunden er mit hemmelige våben, men det skal du ikke sige til nogen. Folk kommer ind, ikke kun for at købe sko, men også for at snakke med hunden.

Bente Møllers butik har haft så meget succes, at hun kunne åbne en til. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Også kunderne er godt tilfredse

Det er ikke kun Bente, der er glad for hendes butikker. De lokale er også godt tilfredse.

-Jeg synes det giver mere liv i gaden, når der kommer så mange butikker til gaden, siger Agnete Larsen, der er pensionist og bosiddende i Nørre Nebel.

Turisterne betyder meget

Bente Møller gør ikke kun de lokale glade. Også turister er glade for hendes butik.

-Det gør byen mere levende. Det gør den mere attraktiv. Det gør den rar at besøge, siger Miranda Hagenouw, der er turist fra Holland.

Og netop turister fra de store sommerhusområder omkring Nørre Nebel bidrager også til at holde byens butikker i god gænge.