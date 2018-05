Hollænderne flokkes til Jelling

Kongernes Jelling får så mange hollændere på feriebesøg, at de giver rundvisninger på hollandsk.

Hollændernes tre uger lange maj-ferie er i gang, og del af dem bruger ferietiden i trekantområdet. Faktisk har de i Jelling kunne mærke så stor interesse fra hollænderne, at de arrangerer hollandske uger, mens hollænderne har ferie.

- Det her område er det sted i Danmark, hvor der er flest hollændere, der holder ferie, og hvorfor ikke lægge Kongernes Jelling og Jelling for deres fødder, og give dem en god ferieoplevelse i Danmark, siger Museumschef i Kongernes Jelling, Hans Ole Matthiesen, til TV SYD.

Omkring 20 hollændere var taget med på dagens hollandske rundvisning. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

Udover danske besøgene, er det hollænderne, der gæster Jelling mest i maj måned. Derfor har Kongernes Jelling i tre uger arrangeret daglige rundvisninger på hollandsk.

- Jeg tror, det er en gammel tradition, at hollænderne elsker trekantområdet. De elsker, at de kan cykle her. Der er skov, der er strand, det er kuperet, så det er noget andet end Holland, og så synes de måske også, at historien om Gorm den Gamle og Harald Blåtand er sjov og interessant, siger Hans Ole Matthiesen.

En af omkring 20 hollændere, der var taget på den hollandske rundvisning på Kongernes Jelling er glad for, at museet har oplært hollandsk-talende guider.

Ruud Van Sark har taget familien med til Jelling i maj-ferien. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

- For os er det en god idé, for børnene taler ikke så godt engelsk, det er en god service. Vi bor på campingpladsen i nærheden i nogle dage, og vi har hørt at Jelling er et godt sted at se med en masse historie om Danmark og nordisk mytologi, så derfor tog vi på rundvisningen, siger Ruud Van Sark til TV SYD.

Det er første gang, at byen går sammen for at lave aktiviteter på caféer, i butikker og ved turistattraktionerne.

- Vi tror, der ligger et marked i det her. Vi tror ved at uddanne nogle hollandske guider, så har vi et nyt fundament at arbejde på. Vores besøgstal og omsætning har været rigtig god, så jeg har ikke noget at brokke mig over, siger Hans Ole Matthiesen.