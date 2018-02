Holst: - Proformaregler må ikke ødelægge bryllupsindtjening

Proformaægteskaber skal stoppes, men en screening af udenlandske par, der vil giftes i Danmark, skal ikke koste kommunerne indtægter, mener Carl Holst (V).

Når en kommune som Tønder satser på bryllupstrisme, så er der meget på spil, hvis de udenlandske par vælger at blive gift i en anden by. For bryllupper betyder også overnatninger på byens hoteller, gæster på byens restauranter og salg af kjoler, ringe og blomster til parrenes store dag.

Men regeringen vil stramme reglerne for, hvornår udenlandske par kan blive gift i Danmark. De vil proformaægteskaber til livs, hvor EU-borgere gifter sig med ikke EU-borgere, som på den måde får adgang til de velfærdsydelser, der er i EU.

Læs også Bryllupskommune frygter at miste brudepar til København

- Det er selvfølgelig et problem, hvis der er tale om proforma- og ikke kærlighedsægteskaber. Hvis parrene ikke kender hinanden, ikke taler samme sprog og ikke forstår hinanden. Det skal selvfølgelig stoppes, siger Venstres kirkeordfører, Carl Holst til TV SYD.

Samtidig vil han ikke flytte den omsætning, bryllupsturismen fører med sig, væk fra kommuner som f.eks. Tønder, der har gjort et stort stykke arbejde for at blive bryllupsdestination. For når omkring 2.000 par hvert år vælger at blive gift i Tønder, kan det mærkes i kasseapparaterne hos byens butikker.

- Når jeg ser på tallene, så ser det ikke ud til, at der foregår proformaægteskaber i Tønder. Så jeg er optaget af, at vi får lavet en ordning, hvor vi kan stoppe proformaægteskaberne på en måde, hvor man samtidig kan bibeholde den vielsesturisme, der i dag foregår i Tønder. Den må vi ikke ødelægge, siger Carl Holst.