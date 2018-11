Hoppende nisser hjælper julemærkebørn

I Crossfit Sønderborg hopper de på livet løs for at samle ind til Julemærkehjemmet i Kollund. Lørdag afholder de Christmas Challange.

De er der alle sammen. Julemanden, nissepiger, rensdyr, nissehueklædte og alle de andre, der hører julen til.

Lørdag er de samlet i Crossfit Sønderborg til den årlige Christmas Challange.

- Til dagligt træner vi hele ugen med fuld kraft på. Det her er bare for sjov og for at udfordre os selv en lille smule – og så styrker det sammenholdet, siger ejer Palle Olsen, der også er bokser i centeret.

Crossfit kan lidt af det samme. Vi løfter mennesker til noget, de måske ikke selv troede, at de kunne. Så det er en god sag at støtte. Palle Olsen, bokser og ejer, Crossfit Sønderborg

17 hold med navne som Team Rednose, Team X-Mas og Cardio-Kaninerne udfordres i forskellige dicipliner indenfor crossfit – og så er de selvfølgelig udklædt i julekostumer.

Under konkurrencen skal de 51 deltagere også lave burpees for en god sag. Det er en fysisk øvelse, hvor du hopper, ligger dig ned på jorden og rejser dig op igen – og så begynder forfra. I tre minutter skal de lave så mange de kan, for hver burpee giver to kroner. De penge går til Julemærkehjemmet i Kollund.

- Det er en god sag, de kører dernede. Crossfit kan lidt af det samme. Vi løfter mennesker til noget, de måske ikke selv troede, at de kunne. Så det er en god sag at støtte, siger Palle Olsen.