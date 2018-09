Horsensdreng vinder sølv ved EM i skills

Den 22-årige anlægsgartner, Peter Levin fra Horsens, får en sølvmedalje med hjem fra EuroSkills i Budapest.

Det var en glad og stolt ”Horsensdreng”, der sent lørdag aften tog imod en sølvmedalje ved EM i Skills i Budapest.

Sølvmedaljen fik han i hus sammen med makkeren Jesper Frederiksen fra Otterup på Fyn for et haveanlæg.

- Det er fedt! Vi havde håbet på en podieplads, men vi havde ikke anet hvorhenne på podiet, siger Peter Levin til TV SYD, mens Jesper Frederiksen supplerer:

- Vi havde nok skudt det til en bronzemedalje, men det er da et skulderklap af den store slags!

- Det er altid godt at have med i bagagen, siger Peter Levin, som fortæller, at hemmeligheden bag podiepladsen er et godt makkerskab:

- Man kender hinanden. Både når man er presset, og når man har det godt, forklarer han.

Til konkurrencen skulle de to anlægsgartnere blandt andet lave en terrasse, et å-løb, en bro over åen, en bænk og plante et område til med den rigtige type planter.

EuroSkills – det europæiske mesterskab for unge håndværkere – startede tirsdag. I alt har 12 unge fra Danmark deltaget i konkurrencen. Danskerne fik i alt tre sølvmedaljer og én bronzemedalje med hjem fra mesterskaberne. Flere end 500 unge fra 28 lande deltog i konkurrencen.

Blandt de 12 danske deltagere var også bygningsstruktørerne Line Jepsen fra Varde og Mathias Jørgensen fra Aabenraa. De vandt tidligere på året DM i Skills sammen, men det blev ikke til europæiske medaljer for de to danmarksmestre.