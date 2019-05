Horsens lever også endnu

Horsens slog Vendsyssel på udebane i nedrykningskamp.

Nicolai Brock-Madsen blev den store helt, da Horsens vandt 1-0 ude over Vendsyssel i den første playoffkamp.

Matchvinder Nicolai Brock-Madsen sikrede AC Horsens et fremragende udgangspunkt i playoffkampene om nedrykning, da han scorede sit første sæsonmål i 1-0-sejren ude over Vendsyssel.

Angriberen, der netop er hjemvendt til Superligaen efter et mindre succesfuldt udlandsophold i blandt andet Birmingham, blev den helt store helt efter 76 minutter.

Her kom han først på et hjørnespark og pandende Horsens foran 1-0. Vigtigheden af scoringen var ikke til at tage fejl af, da Brock-Madsen satte nogle ord på målet.

- Det var længe ventet. Jeg har haft nogle kampe nu, hvor den skulle have været der. Så det er super forløsende, at scoringen kommer i så vigtig en kamp.

- Scoringen giver os et fremragende udgangspunkt, som vi alle sammen havde købt på forhånd. Så det er naturligvis en stor lettelse, at jeg satte den ind, siger Brock-Madsen.

Angriberen brændte selv et stort tilbud undervejs i anden halvleg, så derfor var det forløsende at score senere i halvlegen for Brock-Madsen.

- Jeg brændte en kæmpestor chance inden, så det var ekstra forløsende at få scoret bagefter.

Midtbaneprofilen Hallur Hansson fremhæver tidspunktet for holdkammeratens første sæsonmål, og samtidig vigtigheden af udebanescoringen.

- At Brock-Madsen scorede på det tidspunkt er selvfølgelig en kæmpe forløsning.

- Det er et super vigtigt udebanemål for os, og det må være fedt for ham at score, efter at han trods alt har misset nogle muligheder, siger Hansson.

Brock-Madsen og Horsens skal forsvare det gode udgangspunkt på hjemmebane i Horsens på søndag.