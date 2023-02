Alle er velkomne til at komme ind og prøve at forliges med, at der nu er krig i Europa. Klokken 10 og klokken 16 er der orgelmeditation. Ti musikstykker af og med kirkens organist, Niels Bo Emberg, alle ti skrevet til et af versene i Fadervor.

- Der er god tid til at tænke over, hvad "Fri os fra det onde" betyder sådan en dag som i dag, fortæller sognepræst Hanne Henriksen fra Klosterkirken.