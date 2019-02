Horsens vil bygge sig fra ghetto-stempel

Horsens vil bygge sig fri af ghetto-stemplet på boligområdet Sundparken. Nye leje- og ejerboliger og store rekreative og grønne områder skal løfte området.

Ingen boliger skal rives ned - tvært imod skal der bygges massevis af nye private boliger i og omkring Sundparken. Der bliver tale om både ejer- og lejeboliger.

Samtidigt skal flere af Sundparkens beboere i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse – eksempelvis vil der blive sat ind med stor indsats rettet mod de unge mellem 16 og 25 år, så de kan komme i uddannelse eller i job.

Det er en del af den plan, Horsens Kommunes taskforce for udsatte boligområder og parallelsamfund mandag eftermiddag har præsenteret. Planen skal føre til, at Sundparken i Horsens skal slippe med af med ghettostemplet inden udgangen af 2021.

Planen er en kovending fra debatten om Sundparken tilbage i september 2018, hvor et af de mere radikale forslag var at fjerne en stor andel af boligerne i området, nemlig 60 procent af de 577 boliger. Det ville betyde, at 333 almene boliger skulle væk - enten ombygges til ældreboliger eller sælges til andet formål.

Læs også Horsens vil rive hundredevis af boliger ned for at komme af ghettoliste

Det er en forudsætning for den nye plan, at Horsens Kommune får dispensation for kravet om at reducere andelen af almene boliger i Sundparken til højst 40 procent inden 2030.

Plan kræver dispensation

Horsens Kommune har derfor en ansøgning om dispensation fra dette krav på vej til transport-, bygnings- og boligministeren, og i den beskrives også en strategi for hele området i og omkring Sundparken, der skal skabe en mere blandet beboersammensætning og samtidig gøre området mere attraktivt at bo i.

- Vi forsøger at undgå nedrivning ved at fremlægge en samlet plan for udviklingen af hele området i og omkring Sundparken. Derfor arbejder vi også med fysisk udvikling af hele byområdet - vi skal nemlig have udviklet livet mellem bygningerne og boligerne. Derfor er der planer om et stort rekreativt område, der indbyder til leg, læring og fællesskaber, siger Michael Nedersøe, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, og formand for Horsens Kommunes taskforce for udsatte boligområder og parallelsamfund.