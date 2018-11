Horsens vokser og vokser, og det ser ud til at fortsætte i det næsten uendelige.

I begyndelsen af oktober rundede Horsens Kommune 90.000 indbyggere. Det betyder, at kommunen har fået 1000 nye indbyggere hvert år siden kommunalreformen i 2007. Borgmesteren er forståeligt begejstret.

- Jeg tror, at der er mange forklaringer på det, men en af de vigtigste er, at der er et meget stort antal arbejdspladser lige i nærheden, og at det er let at komme på motorvejen, sagde borgmesteren i dag ved første spadestik til endnu et nyt villakvarter i Horsens.

Horsens er blandt de tre hurtigst voksende byer vest for Storebælt, de andre er Aarhus og Skanderborg, og med den fart ventes indbyggerantallet at ramme de magiske 100.000 i 2030. Borgmesteren tror dog, at det kan gå endnu hurtigere, for der er adskillige nye kvarterer på vej.

Horsens har fået et konsulentfirma til at undersøge, hvor længe væksten kan fortsætte, og det viser sig, at der er mindst 10 år mere med befolkningstilvækst i vente for Horsens.

Det nye kvarter, der blev sat igang i dag, hedder Druehylden og ligger i Østerhåb syd for Horsens by.