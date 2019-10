Hotelejer efter international omtale: Vi er meget stolte

Blandt andet Vadehavet er med til at gøre Fanøs natur unik. Foto: Thomas Høyrup Christensen, Frame & Work

Sønderho Kro, Kellers Badehotel og Fanø Bryghus - steder, som alle er nævnt i det nyeste nummer af bladet Monocle. Det engelske rejse- og livsstilsmagasin har besøgt Fanø, og øen i Nordsøen får pæne ord med på vejen.

- Denne danske øs charme strækker sig så langt som dens fejende sand, med hyggelige kroer, forfriskende havluft og lækker mad og drikke, hvilket gør øen til et must-visit, skriver Monocle om Fanø.

Vi kan ikke leve af at pille i vores egen navle, og vores varer kan ikke eksporteres. Lars Bonde Sejerup, forpagter, Kellers Badehotel

Kellers Badehotel blev besøgt to gange af journalisterne fra Monocle, og her glæder forpagter Lars Bonde Sejerup sig over den internationale omtale.

- Det er et meget anerkendt magasin, som går meget op i kvalitet og rejser, så det er vi er enormt beærede over og stolte af, siger han til TV SYD.

Læs også Unescos verdensarv: Hvad gør vadehavet unikt?

Lars Bonde Sejerup er dog ikke kun stolt af omtalen – den betyder rent faktisk noget for hans forretning.

- Det betyder meget for os. Vi kan ikke leve af at pille i vores egen navle, og vores varer kan ikke eksporteres. Så vi er afhængige af, at folk flytter sig fysisk og kommer herover, og det gør folk ikke i blinde, specielt ikke, når vi ikke ligger lige ved hovedvejen, siger Lars Bonde Sejerup.

Andet end pommes frites

Hos Partnerskab for Vestkystturisme arbejder man i øjeblikket med en ny brandingstrategi, hvor man gerne vil tiltrække flere turister, der er madinteresserede. Det skriver Berlingske, som også har interviewet Mette Trads, der er udviklingskonsulent hos Partnerskab for Vestkystturisme.

- Vi vil prøve at vise, at Vestkysten ikke kun er pommes frites og softice, det er også råvareproducenter og restauranter i højeste klasse, siger Mette Trads til Berlingske.

Det er ikke kun Monocle, der har fået øje på Fanø. Tidligere på året havnede både Fanø, Mandø og Rømø på New York Times’ lister over steder i verden, der skal besøges i 2019.

Læs også Nina og Troels rider med på bølgen og flytter til Fanø