Fire chauffører anholdt: H.P. Therkelsen afviser ulovligheder

Vognmandsfirmaet H.P. Therkelsen i Padborg bekræfter, at det tirsdag har været mål for en stor politi-aktion, hvor ialt fem medarbejdere blev anholdt..

I alt har politiet anholdt fem personer, hvoraf fire er chauffører, og en er administrativ medarbejder på H.P. Therkelsens hovedkontor i Padborg.

- Politiet rykkede ind ved 9-tiden i morges efter at fire af vores udenlandsk indregistrerede lastbiler var blevet stoppet og kontrolleret under deres kørsel forskellige steder i Danmark, siger Peter Therkelsen, der er adm. direktør for H.P. Therkelsen, til TV SYD.

Tungvognscenter Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi har sammen med de øvrige tungvognscentre i Sydøstjyllands Politi og Nordjyllands Politi gennemført kontrollen på landevejene og ransagningen i Padborg.

- Vi har iværksat denne aktion for at sætte en stopper for lovovertrædelser i vognmandsbranchen. Der skal være lige vilkår og ordnede forhold for de virksomheder, der lever af at køre med fragt, og hvis enkelte virksomheder lever højt på at snyde systemet, så skal de standses og bringes til ansvar for deres handlinger, siger politikommissær Henrik Fobian fra Midt- og Vestsjællands Politi, i en pressemeddelelse om aktionen.

Mistanke om falske dokumenter

Politiet har mistanke om, at H.P. Therkelsen bruger falske dokumenter og ulovligt fragter gods i Danmark på deres udenlandsk indregistrerede lastbiler - hvilket kaldes cabotagekørsel.

- Det er min helt klare overbevisning, at vi ikke har brugt falske dokumenter. Vi er i fuld gang med at undersøge, om vi ved en menneskelig fejl har kørt ulovlig cabotagekørsel, siger Peter Therkelsen til TV SYD.

H.P. Therkelsen har en stor flåde af lastbiler, hvoraf en del kører på tyske og polske nummerplader.

Padborg-firmaet har flere gange offentligt taget afstand fra andre vognmænds ulovlige kørsel.

- Vi er ved at finde alle papirerne frem. Vi er en virksomhed, som følger reglerne. Når vi har kritiseret andre, så må vi jo også feje for egen dør, siger Peter Therkelsen.

To er løsladt

To af de anholdte er tirsdag eftermiddag løsladt.

Politiet har ikke yderligere kommentarer til dagens aktion, da efterforskningen af H.P. Therkelsen fortsætter.

Flere personer skal afhøres, og virksomhedens dokumenter skal undersøges, før der kan tages stilling til, om nogle de tre fortsat anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør.