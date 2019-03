Hul i vandhul

På trods af en regnfuld marts måned er der ikke vand i paddehullet ved storkereden i Smedager.

Det nye paddehul i Smedager har en for paddehuller særdeles uheldig skavank, det kan ikke holde på vandet. Selvom det har regnet bravt her i marts, er der lige lidt vand i hullet, der skulle være hjem for frøer og haletudser, der så igen skulle være mad for storkefamilien, der bor lige ved siden af.

Men selvom hullet er lavet efter alle kunstens regler og har kostet den runde sum af 100.000 kroner, siver vandet lige så stille ud i jorden. Der er endda blevet hældt ekstra vand i fra en nærliggende boring.

- Jeg havde ikke ventet, at vandet ville være væk før efter sommeren, fortæller Kåre Fog, der er paddebiolog og ekspert i konstruktion af paddehuller.

- Jeg har lavet den slags huller tidligere, altså huller med en lerforing, der holder på vandet, og de står med masser af vand i, fortsætter han.

Han regner med, at det vil tage tre uger at finde hullet. Det skuffer formanden for storkene.dk, Jess Frederiksen.

- Vi vidste godt, at det ikke ville blive i år, at der kommer frøer i paddehullet, men nu skal vi finde fejlen og kan først komme til at reparere hullet hen på sommeren, når storkene er trukket væk. Det betyder, at storkene først får glæde af paddehullet i 2021, siger formanden.

Storkene.dk kan så også fortælle, at der er flere paddehuller på vej i området. Vi må så håbe, at de holder.