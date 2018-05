Hulahop til de små skolebørn

Ny teatergruppe vil bruge musik og teater i skolernes undervisning.

Det er nu ikke fordi de er sure. Tværtimod. Men forestillingen hedder altså Sur-Sur-Sur.

- Det er noget alle børn kender til, siger Mette Iversen.

Hun er den ene i teater-duoen Hulahop. Den anden er Inga Amalie Dalgaard Christoffersen. Begge er helt i starten af 20’erne. Og begge med et hjerte, der banker for teater for børn.

- Vi elsker teater, siger de begge.

Men de to vil mere end “bare” at komme og spille et teaterstykke og så gå igen.

- Vi vil gerne bruge den kreative tankegang, der er i musikken og teatret til at lære børnene om matematik, historie og dansk på en anden måde, siger Mette Baun Iversen.

Hun peger på, at det er meget lærerigt at sætte et teaterstykke op. Hvor alle skolefag kan inkluderes.

Men musik og teater kan også bruges i børnenes generelle udvikling. For eksempel ved at udtrykke svære følelser gennem disse kunstformer.

Sur-Sur-Sur er deres første forestilling. Duoen har lavet alt selv. Manuskript. Musik. Sangtekster.

Der er premiere i aften onsdag på 7-kanten i Janderup. Bagefter skal de ud og afprøve forestillingen.