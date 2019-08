Socialdemokratiet: Hullet i Koldings økonomi skal ikke lappes med handicapkroner

Fusk i regnskabet i Socialforvaltningen i Kolding Kommune har givet et overforbrug på 19,3 millioner kroner. De penge skal findes, og der er lagt op til besparelser på handicapområdet. Det bliver dog uden Socialdemokratiet, fastslår Elvis Comic.

Da det kom frem i tirsdags, at Socialforvaltningen med Lars Rasmussen i spidsen havde fejlbudgetteret et overforbrug på 19,3 millioner kroner i regnskabsåret 2018 frem for 2019, der var det korrekte regnskabs år. De fejlbudgetterede millioner betød, at Lars Rasmussen måtte gå af som socialdirektør.

De 19,3 millioner kroner skal findes et sted, og derfor har Social- og Sundhedsudvalget og Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget indkaldt til ekstraordinært møde i morgen, fredag.

Læs også Socialdirektør ryger efter fusk med regnskab

Elvis Comic: Det bliver uden Socialdemokratiet

De 19,3 millioner kroner er fordelt ud på områderne: psykiatri, handicap og andre øvrige områder. Af de 19,3 millioner udgør handicapområdet næsten 11,8 millioner kroner, hvilket kan betyde, at Social og Sundhedsudvalget og Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget beslutter at skære på dette område.

Elvis Comic, soc.dem., der er medlem af udvalget, kan dog ikke se sig selv i en aftale, hvor man sparer på handicapområdet.

- Det bliver uden Socialdemokratiet, hvis der er tale om besparelser på handicapområdet, dem ønsker vi ikke flere af. Vi ønsker at lave en aftale, der er god for alle. Derfor ser vi hellere besparelser på veje end på handicappede.

Mødet afholdes i morgen kl. 11:30 i Kolding Kommune.