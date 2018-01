Hun er Danmarks første professor i leg

Helle Marie Skovbjerg, 40 år, bliver Danmarks første professor i leg. Torsdag hun begynder sit nye virke ved Designskolen Kolding.

Helle Marie Skovbjerg forsker i leg ved Aalborg Universitet og bliver Danmarks første professor i leg, når hun torsdag hun begynder sit nye virke ved Designskolen Kolding.

Hun har tidligere arbejdet på Aarhus Universitet som idéhistoriker med fokus på menneskets natur og dannelsesbegrebet, og hun færdiggjorde sin ph.d. i leg fra Aalborg Universitet i 2010.

- Jeg glæder mig til at sætte legen i centrum og for første gang nogen sinde kunne insistere fuldt og helt på, at legen er central i vores liv. Leg siger noget vigtigt om måden at være menneske på. Derfor er det vigtigt at nogen sætter fuldstændigt spot på, hvordan vi skaber gode betingelser for at legen kan leve, som noget fundamentalt i forhold til det liv, vi gerne vil skabe nu og i fremtiden, siger hun om sit nye job som professor i leg – det første af slagen nogensinde i Danmark.