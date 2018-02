Hun har et særligt minde om prins Henrik

På samme tid som prins Henrik blev bisat i København mødte en del mennesker også op ved Gråsten Slot for at vise prinsen en sidste ære. En af dem var Ann Holstein, som har et meget særligt forhold til prins Henrik.

Vi fik signeret hans digte i forbindelse med vores bryllup, og det var prins Henrik selv, der kom og gjorde det - lige præcis her inde i kirken, så det betyder ekstra meget for os. Ann Kjærulf Hemmerson Holstein, studerende, Sønderborg

Klokken 10.30 tirsdag formiddag blev prins Henrik bisat fra Christiansborg Slotskirke i København.

Samme tid lød kirkeklokkerne også fra Gråsten Slotskirke, hvor en del mennesker havde valgt at komme for at vise prinsen og den kongelige familie den sidste ære.

- Vi har altid været en kongetro familie - Jeg kommer ud af en officersfamilie, så det har været der helt fra barns ben af, fortæller Ann Kjærulf Hemmerson Holstein til TV SYD.

Flaget var også tirsdag på halv stang på Gråsten Slot. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Ann Holstein bor i Sønderborg, og har altid fulgt kongehuset, og for hende er det helt naturligt også at dukke op ved prins Henriks død.

- Jeg vil vise kongefamilien og hans kongelige højhed prins Henrik den sidste respekt og ære.

For Ann Holstein og hendes familie betyder særligt prins Henrik meget for familien. Da hun og hendes mand i 2014 blev gift i Gråsten Slotskirke ventede der nemlig en særlig overraskelse:

- Vi fik signeret hans digte i forbindelse med vores bryllup, og det var prins Henrik selv, der kom og gjorde det - lige præcis her inde i kirken, så det betyder ekstra meget for os, fortæller Ann Holstein.

01:03 Klokken 10.30 tirsdag kimede klokkerne også ved Gråsten Slotskirke til ære for prins Henrik. Luk video

Alle kan aflevere en sidste hilsen til prinsen

Slottet har lagt kondolencelister frem inde i slotskirken, hvor der er mulighed for at komme og skrive sine kondolencer i løbet af tirsdagen frem til klokken 17.

Desuden er der søndag den 4. marts en mindegudstjeneste i Gråsten Kirke til ære for prinsen. For to og et halvt år siden var der et arrangement i Gråsten Slostkirke, hvor prins Henrik læste sine digte op på fransk, og skuespiller Lars Thiesgaard læste dem på dansk. Nogle af de samme digte vil blive læst op ved mindegudstjenesten.