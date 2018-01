Iltmaske redder hund fra døden

Ildebrand endte lykkeligt, da lille terrier blev reddet ud og fik iltmaske på.

En sød lille terrierhund reddede sit liv, da der fredag ved middagstid opstod brand i det kolonihavehus, som den var alene hjemme i.

Alarmen gik ti minutter i tolv om, at de var brand i et svensk udseende kolonihavehus i området på Nordlyvej i Vejle, fortæller indsatsleder Jan Lehmann fra Trekantbrand til TV SYD.

Den lille terrier fik ilt før den blev kørt på dyrehospital. Foto: Lene Pausgaard, Local Eyes

- Først fik vi opgivet en forkert adresse, men da vi kommer frem til huset, ryger det kraftigt fra taget. Da vores røgdykker sparker døren ind, hører han noget, som pusler. Derefter får han hele terrassedøren op, og så kommer en lille sød terrier ham vimsende i møde, fortæller indsatslederen.

Derefter får han hele terrassedøren op, og så kommer en lille sød terrier ham i møde, fortæller indsatslederen. Jan Lehmann, indsatsleder, Trekantbrand

Redningsfolkene overgiver hunden til ambulancefolkene fra Ambulance Syd, som også er kommet til stedet, og de giver den ilt med en børneiltmaske.

I mellemtiden kom husets ejer tilbage til sit hus. Hun havde på cykel været kortvarigt oppe at handle. Hun kørte straks sin terrier til dyrehospitalet, hvor de konstaterede, at den havde røde øjne og hev efter vejret, men at den efter omstændighederne havde det godt. De gav den et bad og beholdt den til observation for om den skulle udvikle vand i lungerne.

Årsagen til branden var måske brændeovnen.

klik her og se mere på Localeyes.dk