Hjemløses kæledyr fik i dag gratis dyrlægehjælp

Hankatten Toby fik i dag et gratis dyrlægetjek og vaccinationer af dyrlæge Mogens Lund. Dyrlægeteamet tilbød tirsdag gratis hjælp til dyr ejet af hjemløse og udsatte borgere.

Andrea Carsten havde i dag tirsdag taget imod tilbuddet om gratis tjek og vaccination af sin hankat Toby.

Det var dyrlæge Mogens Lund, som sammen med nogle kollegaer fra Anicura Sydvet i Rødding, der tilbød den gratis konsultation til hjemløse og socialt udsatte mennesker med hunde og katte.

- Ofte har de kun dyret som deres nærmeste. Så det er vigtigt, vi tager hånd om dem, så både de og dyret har det godt, siger dyrlæge Mogens Lund, der er glad for at kunne tilbyde gratis hjælp til udsatte dyr og deres ejere.

Tilbuddet om et sundhedstjek, negleklip og vaccination er kommet i stand som et samarbejde mellem Værestedet Regnbuen i Kolding og dyrehospitalet Anicura Sydvet fra Rødding. Ud over Mogens Lund stillede endnu en dyrlæge og en veterinærsygeplejersker også op.

Mange havde valgt at lægge vejen forbi værestedet for at tage imod det gratis tilbud. Fire katte og 12 hunde var i løbet af tirsdag formiddag til en konsultation.

- For dyrene betyder det også rigtig meget, fordi vi vaccinerer dem for sygdomme, som er farlige eller meget ubehagelige for dem, siger Mogens Lund.

En af de sygdomme, som man vaccinerer for er leptospirose, og den er faktisk også farlig for mennesker.

- For eksempel rottesygen - eller leptospirosen den er farlig og potentiel dødelig for dyr, men også mennesker, så den er vigtig at vores dyr vaccineres for sygdommen, siger Mogens Lund.