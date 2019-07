Hunden Gonzo har lejet sig ind i Anettes hjem

Flere og flere har de senest par år valgt en lidt alternativ løsning, når familiens hund skal passes. Dogley. En slags hundeairbnb, hvor ejere kan finde et sted hos private at sende hunden hen på sommerferie.

Det er ved at være sommertid. Flere og flere familier tager afsted og forlader hjemmets trygge rammer. Det betyder også, at familiens firbenede ven skal passes, hvis den ikke må komme med – men hvem skal gøre det? Den lokale hundekennel eller måske kan naboen træde til? En tredje mulighed bliver mere og mere populær. Airbnb for hunde. Her kan hundeejere finde et sted for hunden at bo hos private.

Vi ville gerne have en tredje hund men kunne se, at det blev lidt for voldsomt. Så kunne vi jo passe hund i stedet for. Annette Clausen Rosenfeldt, Aabenraa

I Aabenraa har Annette Clausen Rosenfeldt valgt at åbne sit hjem for fremmede hunde. Mandag har hun tre hunde rendende rundt i huset – en af dem er den for nyligtankommende og betalende gæst Gonzo.

- Vi ville gerne have en tredje hund men kunne se, at det blev lidt for voldsomt. Så kunne vi jo passe hund i stedet for, siger Annette Clausen Rosenfeldt til TV SYD.

Gonzo bor i huset på lige vilkår med Annettes egne hunde. Gonzos hundemor har brugt portalen Dogley. En hundeportal, hvor ejere kan finde private, der gerne vil passe deres hund.

Dogley startede op i slutningen af 2016, og har siden da vokset sig større og større. I marts 2019 var der 16.000 tilmeldte, og i løbet af det seneste år er 12.500 hunde blevet sendt på ferie.

Hver dag sørger Annette Clausen Rosenfeldt for, at hundene luftes og kommer en tur til stranden. Der er endda tre forskellige ruter, så det ikke bliver ensformigt. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Forbesøg og kemi testes inden

Det er vigtigt for Annette, at hundene har det godt. Derfor aftaler hun altid et forbesøg med ejeren, så ejer og hund kan komme forbi og snuse lidt rundt i huset.

- Det er en times tid, hvor vi mødes, snakker og vigtigst af alt: hvor hundene kan mødes og se hinanden an, forklarer Annette Clausen Rosenfeldt.

Jeg vil ikke sige, at der er en guldgrube for mig. Annette Clausen Rosenfeldt, Aabenraa

Hun har været med nærmest siden Dogley startede, og hun har kun haft en enkelt hund, hvor kemien simpelthen ikke var der.

Hundeejerne betaler for at få deres firbenede venner passet, men det går ikke udelukkende til babysitteren. Hjemmesiden tager også lidt af overskuddet.

- Jeg vil ikke sige, at der er en guldgrube for mig. Det er jo ikke er hverdagsjob, siger hun men fortæller, at hun elsker at have hundene rendende.