Hurtige indsatsbåde navngivet

MHV 12 med det dødelige navn Rømø er et af tre nye hurtige fartøjer, som skal hjælpe nødstedte sejlere eller ved miljøopgaver. Foto: Skovdal Nordic-Kasper Kamuk

Bågø, Strynø og Rønø er navnene på de tre nye hurtige fartøjer i marinehjemmeværnet, hvor en af dem får hjemhavn i Horsens og Vejle.

De tre skibe er fra søndag klar til at hjælpe med eftersøgninger, søredninger eller assistere ved olieudslip, og med en hastighed 21 knob, svarende til små 40 kilometer i timen, er de dobbelt så hurtige som de andre fartøjer i marinehjemmeværnet.

De tre skibe er med en tophastighed på 21 knob dobbelt så hurtige som andre af marinehjemmeværnets fartøjer. Foto: Skovdal Nordic-Kasper Kamuk

Og det er lige præcis hastigheden, som er vigtigt for marinehjemmeværnet, der til daglig blandt andet assisterer søværnet, politet og toldmyndighederne.

- Vi er rigtig spændte på at få det nye fartøj i flotillen og afprøve, hvad det kan. Når vi skal lave farvandsovervågning, kan vi nu følge med de skibe, vi overvåger. Vi glæder os også til at se, hvad det kan på politi- og toldsejladser, siger chef for flotille 242 Østfyn ved Nyborg Torben Lund Larsen i en pressemeddelelse.

De tre fartøjer blev præsenteret og navngivet søndag i Nyborg. Foto: Skovdal Nordic-Kasper Kamuk

Fartøjet Rønø med det officielle kaldenavn MHV 12 skrevet med store blokbogstaver på siden af skroget får hjemhavn i Horsens og i Vejle.

De nye fartøjer skal over de næste to år testes af frivillige besætninger i de samme opgaver, som marinehjemmeværnets 30 grå fartøjer allerede løser.