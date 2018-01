Aftale sikrer penge til hurtigere og sikrere veje

En ny aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti afsætter 100 millioner kroner til bedre og sikrere veje.

Læs også Regeringen vil sætte farten op på motorveje i trekantområdet

Pengene er allerede øremærkede til konkrete projekter rundt i landet, og tre af dem kommer Syd- og Sønderjylland til gode.

- Det er mindre tiltag, men beregninger viser, at de vil havde stor effekt på fremkommelighed og sparet rejsetid, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

7,8 millioner kroner går til at bygge et kryds om til en rundkørsel ved Tyvse i Tønder Kommune. Ifølge ulykkesstatikkerne er det en sort plet, hvor der sker mange ulykker.

Sådan ser krydset i Tyvse ud i dag.

På E45 bliver den tilladte hastighed sat op til 120 kilometer i timen fra Skærup motorvejkryds til afkørsel Vejle Syd. Det er ikke præciseret, hvad det kommer til at koste, men der er sat i alt 18,2 millioner af til at øge hastigheden på fem motorvejsstrækninger i hele landet.

Ved motorvejsafkørsel Fredericia S skal pladsforholdene forbedres for anslået 21,1 million kroner. Der er især om morgenen voldsomme problemer med at komme af motorvejen. Der er to forskellige forslag på banen, og enten skal en af afkørslerne eller dem begge udvides til to spor. Regeringen gør dette forslag afhængig af medfinansiering fra kommunen, og Fredericia har allerede afsat 12 millioner kroner til Fredericia S.

Afkørsel Fredericia S skal udvides til to spor.