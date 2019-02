Hurtigere oprydning skal forhindre lange køer på motorvejene

Nu er der håb for, at man ikke skal sidde lang tid i kø, når der sker et uheld på motorvejene. Et succesfuldt forsøg på Fyn, viser vejen.

Snart kan det være slut med at sidde lang tid i kø på motorvejene, når der sker et uheld. Siden sommeren sidste år har et forsøg på den fynske motorvej vist sig, at man kan nedsætte ventetiden efter et uheld for andre trafikanter med enkle midler. Metoden er, at redningsmandskabet med sætte- og ladvogne simpelthen bliver sendt afsted til uheldsstedet, så snart uheldet er sket og ikke først, når de bliver tilkaldt. Det har vist sig at være effektivt, da de i mange tilfælde kan begynde at fjerne de forulykkede køretøjer langt hurtigere end tidligere, hvor de først kom, når de blev tilkaldt. Millioner at spare for samfundet Nu indfører Vejdirektoratet i samarbejde med Trafikministeriet og politiet ordningen i hele landet. Selvom det koster en million kroner om året at lave den løsning, så er der penge at spare, viser beregninger fra Vejdirektoratet. Her skønner man, at den samfundsmæssige gevinst med kortere ventetid på vejene vil være omkring 35 til 70 millioner om året. - En rigtig god ide Ved Kolding mødes motorvejene E45 og E20. Her er der dagligt meget tæt trafik og hyppige uheld, som ofte danner lange køer omkring byen. Motorvejene er tosporede, og borgmester Jørn Pedersen (V) har flere gange efterspurgt en udvidelse af motorvejsnettet omkring byen. Han hilser det nye tiltag særdeles velkommen: - Det er en rigtig god ide, hvis man på den her måde kan reducere bilkøer i forbindelse med uheld. Her omkring Kolding sker der uheld flere gange ugentligt, så noget skulle gøres.