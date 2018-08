Hus revner i tørken: Nu vil familie vil have politikerne i tale

Lars Jørgensen og hans familie vågnede ved et brag for tre uger siden. Lyden kom fra huset. Det slog revner.

Lars Jørgensen og hans familie vågnede med et sæt en nat for tre uger siden. Deres hus gav et kæmpe brag. Det slog simpelthen revner - højst sandsynlig på grund af tørken.

Næste morgen kunne de konstatere, at det er alvorligt. Hele gavlen har nemlig løsnet sig fra huset.

- Siden er det bare blevet værre og værre, og det har udvidet sig mere dag for dag, fortæller Lars Jørgensen.

Årsagen til huset revner skyldes den lerjord, der er omkring husets fundament, er tørret ind på grund af heden, og så skrumper det. Det får fundamentet til at skride i undergrunden, og det giver revner ikke kun i Lars Jørgensens hus, men i mange huse for tiden.

Også i Ferup ved Lunderskov er tørken helt usædvanlig. I haven og på markerne er der store revner i lerjorden.

Håndværkere har nu sat afstivning op som en nødløsning for at undgå at gavlen falder sammen.

- Gavlen bliver presset ud og ned, derfor er der et stillads bygget op for at holde gavlen på plads, forklarer Lars Jørgensen.

Tør ikke bo i soveværelset

Lars bor sammen med sin kone og deres yngste datter i det gamle hus, som er bygget i 1912 og gennemrenoveret i 1980.

- Nu har vi boet her i 30 år, og der er ikke sket noget, og så sker det pludselig nu, siger Lars Jørgensen.

Skaderne skal udbedres før parret kan flytte tilbage i soveværelset. Men det bliver højst sandsynligt dyrt at sætte i stand.

Endnu er skaden ikke gjort op. I følge Lars Jørgensen kommer det til at koste langt over 100.000 kroner. Forsikringen vil nemlig ikke dække skaderne.

Det skyldes, at den lange tørke ikke er en pludselig skade - også selvom skaden viste sig fra den ene dag til den anden - så er det ikke det, man i forsikringsbranchen kalder en pludselig skade, og dermed dækker forsikringen ikke til stor ærgrelse for Lars Jørgensen.

- Jeg er altså ret skuffet, fortæller han.

Vil have politikerne i tale

Derfor har deres ældste datter Ann Jørgensen besluttet at finde hjælp på de sociale medier.

- Jeg har oprettet en Facebookgruppe, der skal være med til at skabe fokus på problemet, for man føler, at man står med det selv, men med denne gruppe kan man dele det og få et fællesskab. Der er indtil nu otte der har lagt billeder op af deres skader.

Familien håber, der kan komme hjælp fra politikerne som ved stormfloder.

- Vi må have en ordning ligsom stormflodsrådet så vi kan få hjælp og kunne komme videre herfra, siger Lars Jørgensen.