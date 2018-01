Husejer: Et brag af den anden verden

En bil lå på taget i Bent Hansens have lørdag morgen. Han troede først, det var tordenvejr.

En ellers stille morgen blev med ét dramatisk for Bent Hansen på Hasselgærdet i Aabenraa.

- Ca kl. 06.20 vågnede jeg, fordi der lød et brag af den anden verden. Og så tænkte jeg ved mig selv: Gud, det var da et ordentligt tordenvejr. Der kom lys ind i mit soveværelse, så jeg troede, det var et rigtigt tordenvejr. Det kunne jeg jo ikke gøre noget ved, så jeg vendte mig om på den anden side og sov videre, fortæller han til TV SYD.

Hurtigt skulle det dog vise sig at være alt andet end tordenvejr.

- Pludselig ringede det på døren. Jeg troede, det var min kones telefon, men det blev ved og ved. Jeg kiggede ud ad mit udkigshul og så en mand med kasket på. Det var en mand, der sagde: Undskyld, men der er sket noget herude på vejen, og jeg skal nok betale erstatning, beretter Bent Hansen.

Det viste sig at være den 22-årige mand, der havde mistet herredømmet over sin bil og var pløjet gennem Bent Hansens hæk og stakit for at ende på taget i haven ved Tøndervej.

Den 22-årige mand lånte papir og blyant for at notere sin nummerplade, som han ikke kunne huske. Det var dog ikke den unge mand, der vendte tilbage. Det var politiet, der i mellemtiden var ankommet, som bragte papir og pen retur.