Husejer får 50 pct. i tilskud til sit hus

Højer får økonomisk hjælp til at komme til at se bedre ud. Det skal tiltrække flere turister.

- Det har hjulpet lidt vi kunne få lidt hjælp til det, jo, siger husejer Morten Jepsen i Højer. Han har fået et tilskud på halvdelen af sin udgift til at sin gamle gård i Højer i stand.

Højer er en by på Sydvestkysten, som skal friskes gevaldigt op i forbindelse med den ambitiøse turistplan, som regeringen, elleve kommuner og tre regioner fremlagde fredag. Planen er at 6.3 millioner flere turister i år 2025 skal overnatte et ellerandet sted på Vestkysten fra Skagen til Højer i forhold til i dag.

Morten Jepsen er en af dem i Højer, som får tilskud til at renovere sit hus. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

I Tøndermarsken er en række fonde gået sammen om at bruge i alt 250 millioner kroner på fem år for at gøre stedet til et bedre sted at besøge, bo og arbejde i.

Siden årtusindeskiftet er 22 procent af indbyggerne i Højer flyttet, og byen kan i den grad trænge til en hjælpende hånd. Det får den nu i form af blandt andet byomlægning og tilskud til renovering af husene.

23 husejere i byen har fået tilsagn om penge til det. En af dem er Morten Jepsen. Han har fået 350. 000 kr. til udvendig istandsættelse af sit hus. Mød ham og se hans hus i klippet øverst i artiklen.

