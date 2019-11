Husejere i Skrydstrup frygter usælgelige huse

Det er billigt at købe et hus i Skrydstrup for tiden. TV SYD har bedt boligsiden Boliga om at udregne gennemsnitlige kvadratmeterpriser i dele af Haderslev Kommune, og der er næsten 3.000 kroners forskel på en kvadratmeter i kommunen generelt og i gul zone nær Flyvestation Skrydstrup. (Se tekstboks nedenunder)

Gennemsnitlig kvadratmeterpris, liggetid og antal salg i perioden 2018 og 2019 Område pris pr. kvadratmeter liggetid antal salg Haderslev Kommune 8.271 260 688 Vojens 6.321 271 181 Gul Zone 5.448 355 28

Folketinget besluttede for to uger siden at kompensere de borgere, der lider under naboskabet til Flyvestation Skrydstrup, både i kraft af den ekstra larm og i kraft af, at deres huse måske falder endnu mere i værdi, når flyvevåbnet får de nye F 35 kampfly i 2022.

Til den ende blev naboerne inddelt i zoner. En rød zone, hvor støjen er værst, og en gul zone, hvor det er knap så slemt. Men det kan nu være slemt nok.

- Jeg kan slet ikke tale i telefon, når de flyver, siger Christel Haugaard Malche Madsen, der i 26 år har drevet frisørsalon i det, der nu er gul zone.

Gul og rød zone Rød zone: Genemsnitsstøjen overstiger 55 dB og maksimalstøjen 100 dB. Her kan borgerne enten få støjisolering, 140.000 kroner i erstatning eller lade staten opkøbe deres boliger. Dem er der 116 af. Gul zone: Her er støjen i princippet mindre. De 1.446 får tilbud om støjisolering eller en erstatning på 70.000 kroner.

- Jeg synes, at det er blevet meget værre, måske fordi de har fjernet træerne eller er begyndt at starte hernede fra. Jeg er i tvivl, om huset overhovedet kan sælges, og det er jo min opsparing, siger frisøren.

Som man kan se i den første faktaboks, er det ikke mange huse, der bliver solgt i gul zone. Mange har opgivet at sælge. Købmanden i Vedsted for eksempel.

- Vi har haft huset til salg i to år, men nu opgiver vi at sælge det foreløbig. Med al det postyr er det håbløst at sælge, og vi vil ikke herfra med en masse gæld, siger købmand Hans Skov.

10 års løbetid

Danboligs mand i Vojens, ejendomsmægler Bent Dall, vil ikke spå om priserne i fremtiden, men alligevel.

- Hvis nu staten køber 70 af husene i rød zone og sætter dem billigt til salg, er det klart, at det vil presse priserne, siger han i dag til TV SYD.

- Men heldigvis er der en 10-års periode at løbe på, så vi kan håbe på at husene kommer drypvis, siger han.

En enkelt utilfreds

På Christiansborg er Hans Christian Schmidt en enlig svale i at være utilfreds med aftalen, der i parantes bemærket koster skatteyderne 250 millioner kroner.

- Jeg får nok ikke det hele lavet om, så staten påtager sig et generelt erstatningsansvar, men man burde lade enkelte husejere i gul zone køre prøvesager for at se, om de har lidt et tab på grund af støjen. Vi kan ikke være bekendt at lade folk selv sagsøge staten, det kan jo trække ud i 10-11 år, siger Hans Christian Schmidt, MF for Venstre.