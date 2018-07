Huspriser tilbage på førkriseniveau

I Esbjerg Kommune kan husejere glæde sig over stærkt stigende huspriser. Som den eneste kommune i TV SYDs sendeområde ligger priserne nu over topniveauet før finanskrisen i 2008.

Den primære grund til huspriserne stiger er, at renten er lav, og så har folk fået krisen på afstand og troen på fremtidens boligmarked tilbage. Birgit Daetz, boligøkonom og kommuniktionsdirektør, Boligsiden.dk

I perioden 2005-2011 toppede Esbjerg med en kvadratmeterpris på 11.307 kroner, og i dag er kvadratmeterprisen på 11.703 kroner, viser netop offentliggjorte tal fra Boligsiden.dk.

- Det er landets store byer, som primært oplever disse prisstigninger, og dermed også Esbjerg, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør på Boligsiden.dk.

Boligsiden.dks opgørelse viser, at væksten på markedet for villaer og rækkehuse gør, at huspriserne nu ligger over niveauet fra tiden lige inden finanskrisen i 17 ud af landets 98 kommuner. For tre år siden var det blot tre kommuner.

Bodil Daetz regner med at prisstigningerne vil fortsætte i de nærmeste år, og kommuner som for eksempel Horsens, Kolding og Vejle, som allerede ligger lunt, når det gælder husprisstigninger, vil komme over topniveauet. Horsens ligger lige nu 2,7 procent under det tidligere topniveau, Vejle 4, 9 procent og Kolding 3,4 procent.

- Alt taler for, at huspriserne fortsætter med at vækste, så vi kan bestemt forvente at få endnu flere kommuner med de kommende år, siger Bodil Daetz.

