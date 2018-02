Hvad gør du hvis en person pludselig får hjertestop

Chancerne for at overleve et pludselig hjertestop falder med ti procent for hvert minut, der går. Derfor kan hurtig og rigtig førstehjælp være den altafgørende forskel mellem liv og død.

De næste fire dage sætter vi her på TV SYD fokus på førstehjælp. På vigtigheden af at vide, hvordan man yder førstehjælp, hvis man kommer i en situation, hvor en person pludselig falder om med hjertestop. Det sker for omkring 10 danskere hver eneste dag. Det betyder, at alle kan komme i en situation, hvor der bliver brug for lige netop deres hjælp. Det første du skal gøre er at undersøge, om der er tale om et hjertestop. Det kan du gøre ved at følge de her punkter: Tjek om den tilskadekomne er ved bevidsthed.Tag fat i personens skuldre og rusk forsigtigt. Tal højt eller råb samtidig til personen. Reagerer vedkommende ikke, er han eller hun bevidstløs.



Tjek om personen har en normal vejrtrækning. Først skaber du frie luftveje ved at bøje den tilskadekomnes hoved let tilbage og løfte hagen.



Se om brystkassen hæver og sænker sig. Føl, med din kind om du kan mærke personens åndedræt. Lyt efter vedkommendes vejrtrækning. Hvis personen er bevidstløs, og han eller hun ikke har en normal vejrtrækning, har personen hjertestop, og du skal påbegynde hjertelungeredning. Hjertestartere Danmark er i dag langt fremme med brugen af hjertestartere. Derfor er det på 15 år lykkes at tredoble antallet af overlevende efter et hjertestop. I 2004 var der kun fire procent, der overlevede et hjertestop udenfor et hospital. Det tal er nu oppe på femten procent. På Trygfonden kan du læse meget mere om, hvordan du betjener en hjertestarter, og hvor de er placeret.