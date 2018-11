Hvad kan du gøre, hvis dit CPR-nummer bliver misbrugt?

Et CPR-nummer i de forkerte hænder kan både bruges til at oprette lån og bestille medicin. Her er nogle af de ting, du kan gøre for at undgå misbrug.

Igennem de seneste år har både private virksomheder og offentlige myndigheder ved fejl lækket tusinder af danskeres CPR-numre.

I de forkerte hænder kan et CPR-nummer for eksempel bruges til at købe varer på nettet, oprette mobilabonnementer, ansøge om kviklån eller bestille receptpligtig medicin. Også selvom der bliver mere kontrol mod misbrug.

- Der bliver hele tiden oprettet nye foranstaltninger. For eksempel tjekker man op med SMS’er, hvis man skal oprette et kviklån, men man kan stadig bruge CPR-nummeret til mange ting, siger advokatfuldmægtig hos Advodan Nina Munk Andersen til TV SYD.

Anmeld misbruget til politiet

Ifølge Nina Munk Andersen er det altid en god idé at starte med at anmelde misbruget til politiet, da der er tale om bedrageri.

Hvis nogen har købt en vare eller service med dit CPR-nummer?

Er CPR-nummeret blevet brugt til at købe en vare eller service, skal man også kontakte stedet, hvor misbruget er foregået.

- Det er altid en rigtig god idé at tage fat i dem, der kræver penge for en service eller en vare, for du skal sørge for at stoppe det hurtigst muligt. Virksomhederne gå ud fra, at det er dig, der har købt noget, så det er vigtigt at få fejet tvivlen væk, siger hun.

Hvis nogen optager et lån?

For at undgå flere forsøg på at oprette lån med dit CPR-nummer, kan man også oprette en kreditadvarsel. Det kan man gøre inde på borger.dk.

Det kan ifølge Nina Munk Andersen også være en god idé at tage fat i din bank og sende dem din politianmeldelse, så de ved, at det ikke er dig, der har købt en vare eller optaget et lån.

Hvis nogen har bestilt receptpligtig medicin

Hvis man opdager at ens CPR-nummer er blevet brugt til at bestille receptpligtigt medicin hos en læge, kan man få ens læge eller apotek til at oprette en kode på CPR-nummeret.

Samtidig kan din egen læge notere i din journal, at det ikke er dig, der bruger medicinen, så andet sundhedspersonale ikke fejlvurderer dig.

Nyt CPR-nummer

I særlige tilfælde er det også muligt at få tildelt et helt nyt CPR-nummer fra Økonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor.

- Der skal rigtig meget til, før du kan få et nyt CPR-nummer. Det er ikke kun, hvis man har mistet sit sygesikringskort, men det kræver, at nogen har overtaget din identitet, siger Nina Munk Andersen.

