Flere hundrede landmænd er onsdag samlet til stormøde i Billund. De får bl.a. besøg af de to partiformænd Mette Frederiksen (S) og Kristian Thulesen Dahl (DF). Hør hvad de to politikerne mener, og er der overhovedet en forskel.

Landbruget står lige nu med en masse udfordringer, hvor de føler, at kravene til dem bliver stadig større. Derfor er det vigtigt at høre, hvad to af de største partier, vil gøre for at hjælpe landbruget.

Mødet onsdag skal være med til at hjælpe landmændene, så de sætter det rigtige kryds ved det forestående folketingsvalg.

Se klippet, og hør hvad de to toppolitikere siger til TV SYD.