Hjælp kommunen: Hvad skal vi med denne øde ø?

Hvordan lokker man besøgende til en 8 hektar ubeboet ø? Den udfordring skal lokale borgere være med til at løse.

Selvom du kan se øen fra kysten ved Sønderhav, mens du spiser en hotdog fra Annies Kiosk, så er det de færreste, der har sat deres fødder på Store Okseø. For der er hverken bro eller færgeforbindelse dertil.

En historie med mislykket forpagtning har efterladt øen i en utiltalende stand med forfaldne bygninger og et større oprydningsarbejde. Men det skal ændres nu.

- Som det er nu, er der ikke mange, der bruger øen. Vores drøm er, at borgerne og turister fremover vil bruge øen, så vi er åbne overfor input, siger Stig W. Isaksen, som er direktør i Kultur, Miljø & Erhverv i Aabenraa Kommune.

Aabenraa Kommune og Naturstyrelsen, der ejer øen, inviterer derfor borgerne og interesserede parter til at komme med deres ideer på et borgermøde.

Borgermøde Tid og sted: Tirsdag den 2. april klokken 19 på Rønshoved Højskole. Hvem: Borgere og interesserede parter. Borgmesteren vil være til stede sammen med repræsentanter fra forvaltningen, teknik- og miljøudvalget, vækstudvalget for land og by og Naturstyrelsen.

Stor oprydning visker tavlen ren

Som øen står nu, er anløbsbroen rådnet væk, og faldefærdige bygninger fulde af skimmel er øens mest synlige vartegn.

- Vi havde en mislykket forpagtning af øen, der har efterladt øen sådan, derfor vil vi ikke forpagte igen, siger skovrider Inge Gillesberg fra naturstyrelsen.

For at begynde på en frisk har Aabenraa Kommune og Naturstyrelsen derfor hver afsat 2 millioner kroner til at rydde op på øen, og de anlægger simple faciliteter som et muldtoilet og et shelter.

Hvad der efterfølgende skal ske med øen for at tiltrække besøgende er endnu ikke fastlagt.

To parter – to forskellige retninger

Hvor åbne arme og hvor store drømme, der er plads til på borgermødet, er kommunen og Naturstyrelsen dog ikke helt enige om.

- Kommunen vil gerne i nogle partnerskaber med turister og restaurationsbranchen. Hvis nogen kan se en ide i at fragte folk herover og lave et event med fokus på for eksempel sønderjysk mad, så ville det være rigtig fint, siger Stig W. Isaksen, direktør i Kultur, Miljø & Erhverv.

Men hvor kommunen opfordrer til at drømme stort, så maner Naturstyrelsen til, at borgerne holder fødderne plantet på jorden og væk fra kommercielle ideer.

- Hvis nogen drømmer om at bosætte sig, drive virksomhed og lave en eksklusiv forretning for gæster, som de inviterer over, så kan man godt lade være med at drømme. For sådan er det ikke med de øer, som skatteyderne ejer i fællesskab, siger skovrider Inge Gillesberg fra Naturstyrelsen.