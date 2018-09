Yes we can! Hvad taler Obama om på fredag?

Terror, Trump og totalitære stater er på Barack Obamas talepapir. Det samme er tro, håb og kærlighed til demokrati og teknologi.

På fredag går Barack Obama på scenen på Syddansk Universitet i Kolding. Her skal han tale med Business Koldings administrerende direktør, Morten Bjørn Hansen, som ikke vil improvisere ret meget.

- Den tidligere leder af den fri verden kommer jo ikke bare til Kolding og taler med et vildt fremmed menneske foran 700 gæster om noget, han ikke ved noget om. Så amerikanerne har godkendt spørgsmålene, siger Morten Bjørn Hansen.

Direktøren holder talekortene tæt til kroppen.

- Men vi skal tale om verden, om ledelse og entreprenørskab. Der sker jo utroligt meget i amerikansk politik og i verdenspolitik lige nu, og det er da relevant, siger han.

Muren og tvillingetårnene

TV SYD har læst udskrifter af Obamas seneste taler andre steder i verden. Ud fra det kan man få et indtryk af, hvad der kunne vente tilhørerne i Kolding:

Obama plejer at indlede i afslappet, humoristisk stil, hvor han siger noget om sin rejse og noget pænt om værtslandet. Han vil formentlig få os til at tro, at lige præcis Koldinghus, H.C. Andersen eller dansk bacon betyder noget særligt for ham.

Der kom et tilbageslag på mange måder, mest voldsomt med 11. september og terroristgrupper. Barack Obama, USA's tidligere præsident, om tiden efter Murens fald.

Derefter vil Obama ordne verdenssituationen, blandt andet med udgangspunkt i Murens og jerntæppets fald. Håbet var lysegrønt i slutningen af det 20. århundrede.

- Vestlige kommentatorer kaldte det en uundgåelig triumf for det liberale demokrati og markedsøkonomi. Men der kom et tilbageslag på mange måder, mest voldsomt med 11. september og terroristgrupper drevet af en ideologi, der forvrænger en af verdens store religioner og postulerer en kamp mellem ikke blot Islam og Vesten, men mellem islam og den moderne verden, sagde Obama i juli i sin tale i Sydafrika.

"Trump er et symptom"

Obama vil, uden at sige Putin, tale om Sovjetunionens sammenbrud, der ydmygede Rusland, som svarede igen med mere kontrol og mindre demokrati og ved at sætte sig på Krim.

Han vil nævne Kinas økonomiske succes og landets problemer med menneskerettigheder. Og han vil, uden nødvendigvis at nævne Trump eller andre elefanter i rummet, tale om kræfter i politik, som vil noget helt andet end han selv.

- Der kommer ofte et tilbageslag styret af kræfter, som er bange for forandring. Ofte er det magtfulde og priviligerede mennesker, som vil splitte os og gøre os vrede og kyniske, fordi det hjælper dem til at beholde magten. Det begyndte ikke med Donald Trump, han er et symptom, han er ikke årsagen, sagde Barack Obama for nylig i en tale i Illinois.

Yes we can

Bedømt ud fra Obamas tidligere taler, vil han nok også runde finanskrisen, fake news, kunstig intelligens og førerløse biler. Og selvfølgelig vil han tale om håb og visioner, om at vi uden frygt skal satse på innovation og ny teknologi, og at demokratier i længden vinder over totalitære regimer.

Jeg tror på en vision, der deles af Mandela, Gandhi, King og Abraham Lincoln. Barack Obama, USA's tidligere præsident.

Det er Obamas speciale, yes we can, han er stærk i troen, og som han sagde i Sydafrika:

- Lad mig fortælle jer, hvad jeg tror. Jeg tror på en vision, der deles af Mandela, Gandhi, King og Abraham Lincoln. Jeg tror på en vision om lighed, retfærdighed, frihed og multietnisk demokrati, at alle mennesker er skabt lige, og de er udrustet af vores skaber med visse umistelige rettigheder. Og jeg tror, ​​at en verden styret af sådanne principper er mulig, og at verden kan opnå mere fred og mere samarbejde for en stræben efter et fælles gode. Det er, hvad jeg tror!