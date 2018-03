Hvem er 10.000 kulturkroner rigere inden solnedgang?

Vejles Kulturpris 2018 uddeles tirsdag. Fem nominerede kæmper om 10.000 kommunale kroner.

Når kulturudvalgsformand i Vejle, Dan Arnløv Jørgensen (C), kort før solnedgang kl. 17.00 i dag stiller sig til mikrofonen i Spinderihallerne, er det for at uddele 10.000 kr. til modtageren af Vejles Kulturpris 2018.

- Det er et beskedent forsøg på at vise, at vi har et aktivt kulturliv. Prisen gives til nogle eller nogen, som har udført noget enestående i det forgangne år. Nogen som har været med til at gøre kommunen sjovere og stærkere, fortæller Dan Arnløv Jørgensen til TV SYD.

Oprindeligt var årets felt af instillede kandidater på ca. 20, hvorefter et panel bestående af museumsinspektøren, musikskolechefen, teaterdirektøren, bibliotekschefen, en kulturjournalist fra Vejle Amts Folkeblad samt kulturudvalgsformanden (inhabil i år, red.) har snævret feltet ind til de fem nominerede kandadater:

Dystopia:

Dystopia er en gruppe eventdesignere i Vejle, der står bag arrangementer som eksempelvis Dystopia Haunted House og Haunted Castle på Koldinghus.

Ungdommens Teater:

Teaterforening er dannet 2012 af en gruppe unge teatertosser med ambitionen om at lave teater for unge.

GrafiskVærksted Vejle:

Foreningen skaber vidensdeling sammen med professionelle udenlandske grafikere. Henter i samarbejde med Vejle Kunstmuseum udenlandske grafikere til Vejle og vil manifestere byen som Danmarks grafik-by nummer et.

Fotograf Henrik Elkjær:

Autodidakt fotograf, billedkunstner og forfatter - også kendt som bager hos det nu lukkede Brød & Co i Vejle Midtpunkt.

Musiker Perry Stenbäck:

Svensk guitarist, sanger og komponist med bopæl i Jelling.

Prisen uddeles i Spinderihallerne i Spinderigade i Vejle. Det er muligt at hente gratis billetter på kommunens hjemmeside.