Politiet: Hvem så tre scooter-kørere før stor halmbrand?

Natten til onsdag i sidste uge opstod der en voldsom halmbrand i Gram. Nu efterlyser politiet tre scooter-kørere, der blev set nær brandsstedet.

Politi og redningsberedskabet modtog alarmen om branden onsdag den 7. august klokken 00.18.

Da havde flammerne allerede godt fat i et stort halmlager i det gamle teglværk på Skovbrynet 2 i Gram. Først 9 timer senere havde et stort opbud af brandfolk fra det meste af Sønderjylland fået kontrol med ilden.

Et stort opbud af brandfolk fra det meste af Sønderjylland kæmpede længe med flammerne. Foto: Brand & Redning Sønderjylland

Nu håber Syd- og Sønderjyllands Politi på borgernes hjælp i forbindelse med efterforskningen af årsagen til brandens opståen.

Et vidne har set tre personer køre på scootere i Gram natten mellem den 6. og 7. august kort før halmbranden blev opdaget. De tre kan muligvis have set noget af interesse for politiet.

Forud for branden – omkring midnat – så vidnet tre personer på hver deres scooter komme kørende ad Åvej i vestlig retning.

- Da de tre personer kan have set noget af interesse for politiet, vil vi gerne i kontakt med dem. Såfremt du har været fører af en af scooterne eller ved, hvem personerne er, så kontakt os på telefon 1-1-4, skriver politiet i en pressemeddelelse.