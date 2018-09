TV SYD og de øvrige TV 2-regioner kårer det mest fantastiske fællesskab anno 2018. Først skal vi finde TV SYDs finalist - afstemningen starter nu.

Hver dag gør en masse mennesker rigtig meget, for at skabe fællesskab og sammenhold. Mange steder er det netop dét, der får landsbyen til at overleve eller som hjælper nogen på rette vej i livet. Derfor vil TV SYD sammen med de øvrige TV 2-regioner, Tuborgfondet og Lokale- og Anlægsfonden sætte fokus på de mange frivillige ildsjæle, der arbejder for netop dét.

Vil finde årets Fantastiske Fællesskab

Tidligere på året kunne fællesskaber fra hele TV SYDs sendeområde ansøge om at komme med i projektet Fantastiske Fællesskaber. En jury nominerede de ti fællesskaber, der nu er med i opløbet om at vinde 50.000 kroner og gå videre til landsfinalen. Du kan se de ti nominerede i galelriet øverst i artiklen.

Hvert af de ti fællesskaber har nu fået lavet en præsentationsvideo, hvor de fortæller om deres fællesskab og hvad der gør netop dem unikke. Det er nu op til en sms-afstemning at finde det fællesskab, der skal vinde titlen som TV SYDs mest Fantastiske Fællesskab og den præmie på 50.000 kroner, der følger med. Vinderen går så videre og skal dyste mod de øvrige syv TV 2-regioners vindere i en landsfinale. Her kan de vinde yderligere 100.000 kroner og ikke mindst titlen som Årets Fantastiske Fællesskab 2018.

TV SYDs jury består af: Karsten Gram, næstformand i Landdistrikternes Fællesråd og bosat i Gråsten

Christel Seyfarth, lokal ildsjæl og idékvinden bag bl.a. Fanø Strikkefestival

Esben Danielsen, direktør i Lokale- og Anlægsfonden

Anne-Marie Skov, direktør i Tuborgfondet

Betina Bendix, direktør på TV SYD

Sms-afstemningen om, hvem der bliver TV SYDs mest Fantastiske Fællesskab, løber fra den 3. til den 23. september. Du finder sms-koder og alle fællesskabernes præsentationsfilm her.