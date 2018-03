Hver 10. praktiserende læge er over pensionsalderen

​Mere end hver 10. af de praktiserende læger i de 14 Syd- og Sønderjyske kommuner er 65 år eller derover. Det er ikke et problem for patienterne, de har erfarne læger, men på sigt er det et samfundsproblem, mener lokalformand for de praktiserende læger.

Omkring hver 10. praktiserende læge i de 14 kommuner, TV SYD dækker, er 65 år eller derover. Det viser tal fra januar samlet af de praktiserende lægers forening (PLO).

Det kan blive en udfordring. Ifølge tal fra regionen er der ikke akut lægemangel i nogle af de Syddanske kommuner lige nu. Men det kan der på lidt længere sigt blive flere steder, mener PLOs lokalformand i Syddanmark.

Det er et samfundsmæssigt problem, der ikke uddannes nok praktiserende læger. Og det er politikerne på Christiansborg, som skal løse det, mener Jørgen Skadborg, der er lokalformand for Praktiserende Lægers Organisation.

- Når 90 læger går på pension i år, og der kun bliver uddannet 25-50 stykker her i regionen, så går det jo simpelthen ikke op, siger Jørgen Skadborg, fmd., Praktiserende Lægers Organisation, Syd.

I følge Jørgen Skadborg kommer patienterne kommer ikke til at lide nød, så længe de ældre læger bliver på arbejdsmarkedet:

- Set fra patientens side er det ikke noget problem at have en gammel læge, for jo ældre man bliver som praktiserende læge, jo bedre er man, menerJørgen Skadborg.

Men det er et samfundsmæssigt problem, at der uddannes for få læger.

- Vi har den udfordring, at vores region gerne vil gøre alt for at løse problematikken, men løsningen ligger hos politikerne på Christiansborg, som skal beslutte sig for, at der skal uddannes mange flere læger, siger PLOs lokale formand.

Ud over Fanø Kommune, så er Fredericia og Tønder Kommuner de kommuner i Syd- og Sønderjylland, som har flest praktiserende læger over 65 år.