Hver femte risikerer at få økonomisk smæk efter skiferie

Hver femte i Syd- og Sønderjylland tror, at det blå sygesikringskort er en rejseforsikring. Men det er det ikke, og den misforståelse kan blive dyr.

Hver femte i Syd- og Sønderjylland har grundigt misforstået, hvad den blå sygesikringskort dækker. De tror, at kortet dækker på samme måde som en rejseforsikring. Det viser en opinionsundersøgelse lavet af Epinion.

- Det kan blive noget af en økonomisk mavepuster, hvis man kommer til skade og ikke har en rejseforsikring, siger Anja Lintrup Sørensen fra Forsikringsoplysningen.

Det blå kort dækker kun behandling på lige fod med det lands borgere, hvor man kommer galt af sted. Hjemtransport og privathospital er for egen regning, medmindre man altså har en forsikring. En båretransport står for eksempel i raske 45.000 kroner og et ambulancefly løber op i 100.000 kroner. Og det bliver brugt. Sidste år måtte SOS International hjælpe 700 danskere hjem fra skiferie blandt andet.

Og netop med skiferie skal man ikke bare tegne en rejseforsikring, man skal også sikre sig, at den gælder skiskader. Nogle forsikringsselskaber kræver, at man forsikrer sig ekstra mod sportsskader som for eksempel brækkede ski-ben og arme.