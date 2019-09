Håndholt mobil i trafikken: Hver fjerde står til bøde og klip i kørekortet

Selvom straffen for at bruge mobiltelefoner og andet teleudstyr er blevet skærpet, er der fortsat mange bilister, der bruger det ulovligt.

Det er ikke alle bilister, der formår at holde fingrene fra det håndholdte teleudstyr, når de bevæger sig ud i trafikken.

I den forgangne uge, fra den 16. september til den 22. september, gennemførte politiet en landsdækkende indsats mod uopmærksomhed i trafikken.

Samlet blev over 2.000 køretøjer standset.

Det resulterede i at politiet 578 gange måtte notere en overtrædelse af de nye og skærpede regler.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Tusindvis af bøder

Siden den 10. september er straffen for at bruge bl.a. mobiltelefon under kørsel skærpet. Det betyder, at det ud over en bøde også koster et klip i kørekortet.

Bøden den er på 1.500 kroner samt 500 kroner til Offerfonden.

Ifølge Rigspolitiet blev der i 2018 udskrevet 22.439 bøder for at tale i håndholdt telefon i trafikken.

I de to politikredse Sydøstjylland og Syd- og Sønderjylland kom bødeblokken sidste år frem 4.267 gange.

Ny kampagne starter

Rådet for Sikker Trafik og 66 kommuner starter nu en ny kampagne med overskriften "Kør bil når du kører bil".

Formålet er at få ændret holdningen til brugen af mobiltelefoner i trafikken.

- Lige som det er lykkes at gøre spritkørsel uacceptabelt, vil vi også have gjort uopmærksomhed bag rattet eller på cyklen til noget, som alle tager afstand fra, fortæller Lisbeth Sahl, seniorprojekleder i Rådet for Sikker Trafik om kampagnen.

En af de kommuner der deltager i kampagnen er Kolding. Her bliver der nu opsat 100 plakater, der opfordrer bilisterne til at lægge mobilen.