Hvert år mister 7.000 børn og unge forældre eller søskende

Søvnproblemer, tomhed, vrede, kvalme. Der er mange reaktioner for de børn og unge, der oplever sorg i forbindelse med et dødsfald i den nære familie.

7.000 børn og unge i alderen 0-27 år bliver hvert år ramt af sorg i forbindelse med tabet af forældre eller søskende.

Selvom sorg er en naturlig reaktion, så rammer tabet af et nært familiemedlem børn og unge anderledes end hos voksne, siger psykolog hos organisationen Børn, unge og sorg Rikke Vester Roursgaard.

Børn, unge og sorg En organisation, der tilbyder gratis psykologbehandling til børn og unge under 28 år med alvorligt syge forældre eller søskende, eller der har mistet forældre eller søskende. Organisationen leder Det nationale sorgcenter, der arbejder med forskning og uddannelse inden for sorg.

- Børn og unge har ikke nødvendigvis noget sprog for at udtrykke sorgen, og samtidig hører vi dem sige, at de ikke vil bebyrde deres omgangskreds eller forældre, siger hun til TV SYD.

Børn og unge reagerer også forskelligt i forhold til voksne, når det kommer til, hvor hurtigt man mister et familiemedlem.

- Nogle gange har man overvejelser om, hvorvidt det er værst at miste pludseligt eller efter lang tids sygdom. For børn rammer det hårdest ved længerevarende sygdom. Sygdom går udover den ro og rutine, der skabe tryghed i en familie. Det essentielle for børn er familie og støtte. Når de voksne bliver ramt af sygdom, så går det ud hverdagen i familien. Voksne har en bedre kapacitet til at håndtere sygdom, siger Rikke Vester Roursgaard.

Ifølge Børn, unge og sorg er sorgbearbejdelse en individuel proces, hvor nogle har et stort behov for at tale med andre om deres sorg, og den, de har mistet, mens andre ikke har behovet.

Hvad kendertegner sorg? Følelsemæssige reaktioner Længsel, tomhed, vrede, hjælpeløshed, ensomhed Fysiske reaktioner Søvnbesvær, hovedpine, manglende energi, kvalme, mavepine, hjertebanken, åndenød Adfærdsmæssige reaktioner Social isolation, gråd, irritabilitet, sårbarhed, afhængighed, opfarenhed Kognitive reaktioner Nedsat koncentration, manglende beslutningsevne, tab af fremtidsperspektiv, undgåelse af minder Eksistentielle reaktioner Meningsløshed, identitetstab, isolation, oplevelser af uretfærdighed.

Når sorg bliver ved

Almindeligvis aftager sorgreaktionerne gradvist over tid, men for 10 procent af sorgramte udvikler sorgen sig til at fylde så meget i livet, at det forstyrrer den almindelige hverdag. Dette kaldes kompliceret sorg.

- Kompliceret sorg er en sorgreaktion, der er forlænget eller forstærket. Det er vigtigt, at vi får skabt et netværk omkring de unge, hvor man naturligt kan tale om døden. Vi har et forhold til døden, hvor vi ikke naturligt taler med hinanden om døden, siger Rikke Vester Roursgaard.

Det nationale sorgcenter har lavet en oversigt over hvor man kan få hjælp og støtte i sin sorg.