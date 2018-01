Hviderussisk chauffør pløjede igennem 200 meter autoværn

Chaufføren, der i morges kørte galt på E45 ved Hedensted, var fra Hviderusland.

Det var en hviderussisk chauffør, der i morges klokken 05.00 kørte galt på E45 ved Hedensted og skabte en mange kilometer lang kø i det sydgående spor. Lastbilen begyndte at slingre, kørte ud i midterrabatten og ødelagde 200 meter autoværn for at ende i det modsatte spor og spærre det fuldstændigt.

Politiet har haft svært ved at afhøre manden, der kun taler hviderussisk, men antager, at det er uopmærksomhed, der er skyld i uheldet.

I skrivende stund har adskillige hundrede bilister siddet i kø i fireenhalv time, og politiet vurderer, at der er ryddet på E45 ved 11-tiden. Der er fem kilometers kø.

Lasten i den forulykkede lastbil var 23 tons mandariner.

