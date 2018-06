Hviderussisk mand udleveret og fængslet for tyveri af 14 anhængere

14 anhængere og en trækker. Så mange kostbare læs og lastbil har danske vognmænd mistet ved tyverier, hvor køretøjerne er kørt til Østeuropa. Nu er 27-årig hviderussisk mand fængslet i sagen.

En 27-årig hviderussisk mand blev fredag varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Sønderborg.

Han har længe været efterlyst på en europæisk arrestordre som sigtet for at have deltaget i tyverier og forsøg på tyveri af 14 anhængere og en lastbil i Danmark til en værdi af adskillige millioner kroner.

Den 27-årige blev anholdt af politiet i Litauen i begyndelsen af juni og efter nogle uger udleveret til Danmark.

En af anhængerne er stjålet i Vejle, mens de øvrige tyverier er sket i Benløse ved Ringsted, Brøndby, Greve, Glostrup, Hvidovre, Odense og Slagelse fra november måned 2016 og frem.

Det er Udlændingekontrolafdelingen, (UKA Vest), i Padborg, der har stået for efterforskningen af sagen på hele dansk politis vegne.

De mange anhængere med deres gods og lastbilen er kørt ud af Danmark via den dansk-svenske grænse. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

