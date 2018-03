Hvilken sport vil kvinderne helst svede til?

Yoga trækker kvinder til i Hedensted. På landsplan dyrker 15 procent af alle kvinder yoga.

Midt på Lundagervej i Hedensted – mellem fabrikker, lastvogne og koksgrå asfalt – troner et nydeligt prikket skilt, der viser vej til den sport, de fleste danske kvinder foretrækker. Bortset fra styrketræning. Men det er jo en helt anden sag.

Vi skal være hurtigere, bedre, dyrere, og det kan godt blive for meget. Carina Bech Thomsen, yogainstruktør, Hedensted

Yoga Ghar står der med sirlig skrift på skiltet, og indenfor står smukke damesko på rad og række.

Yoga er den sport, der har haft mest fremgang de seneste fire år, og det betyder at 15 procent af alle danske kvinder går til yoga.

Det viser de nyeste tal fra Idrættens Analyseinstitut.

Og lysten til at smidighed, ro og styrke har også ramt borgerne i Hedensted.

”Lige meget hvor du lever henne, kan du ikke undgå at blive påvirket af det samfund, der bare suser afsted. Vi skal være hurtigere, bedre, dyrere, og det kan godt blive for meget. Derfor tror jeg, vi søger tilbage til rødderne og til roen. Og det kan vi gøre igennem yoga, siger Carina Bech Thomsen, yogainstruktør og medejer af Yoga Ghar i Hedensted, der åbnede i sommer.

Lille by - stor interesse

Interessen for yoga har vist sig at være så høj i Hedensted-området, at kvinderne bag nu er på jagt efter en ekstra instruktør og har planer om at udvide med fem ekstra hold.

”Vi havde da lidt sommerfugle i maven, da vi startede, men det har vist sig, at det var uden grund. Folk har virkelig taget godt i mod os, og jeg synes også, det viser, at det ikke handler om byens størrelse, men om de mennesker, der bor der. Og de har i hvert fald taget godt i mod os, siger Carina Berg Thomsen, der ejer yogacentret sammen med Michaela Otto.

Det er kommet bag på alle, jeg kender, at jeg er blevet så glad for det Vivi Due Christensen, bager, Løsning

Der findes mange forskellige former for yoga, og i Yoga Ghar i Hedensted er der både hold til styrke, velvære og for mænd.

Én af dem, der møder op, så tit hun kan, er Vivi Due Christensen. Hun er tidligere elitesvømmer og er indehaver af Det Lille Bager i Løsning, men når hun skal have pulsen op, foretrækker hun yoga.

”Jeg har gået til det i to måneder, og det er kommet bag på alle, jeg kender, at jeg er blevet så glad for det, men jeg kan virkelig godt lide det. Det handler ikke om at konkurrere. Til yoga skal man bare være til stede, og det er godt til mig, siger Vivi Due Christensen.

Mens kvinderne i den grad har sagt ”Namaste” til yogaen, så halter mændene lidt mere efter. Kun to procent af de danske mænd går til yoga.