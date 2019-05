Tirsdag eftermiddag udskrev Lars Løkke Rasmussen (V) folketingsvalg, og det betyder, at danskerne skal i stemmeboksen den 5. juni.

Men hvor skal du sætte dit kryds?

TV SYD har været en tur på gaden for at undersøge, om folk er klar over, hvilket parti de i virkeligheden er mest enige med.