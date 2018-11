Hvis det går galt her, så går det rigtig galt

Kæmpestore maskiner transporterer tonstunge elementer rundt mellem minibiler, fodgængere og cyklister på havnen i Esbjerg. Nu starter en kampagne for at forbedre trafiksikkerheden.

- Jeg ville være sønderknust, siger Morten Agertoft.

Han er en af de ansatte på havnen, der ikke må begå fejl. For hvis han gør det, så er der stor risikoen for, at det går rigtig galt.

Han er terminalassistent og sætter sig ind bag rattet på en reach stacker. Et køretøj, der flytter rundt på naceller - det er det "hus", der sidder øverst oppe på vindmøllerne - som ellers rask væk vejer 80-100 tons.

Utålmodige bilister

På pladsen hvor nacellerne står på rad og række, og hvor kun meget få mennesker kommer, er der ikke mange udfordringer med at svinge rundt med køretøjet.

- Men når jeg skal køre rundt ude på havneområdet, kan der opstå problemer. Især med utålmodige bilister, der åbenbart tror, at de kan køre, som de vil, selvom de måske sidder i en Fiat Panda, siger Morten Agertoft og peger på den blå kæmpe bag sig:

- Jeg rager 14 meter bagud, når jeg drejer, og selv om jeg har spejle og monitorer, så kan der opstå uheld, når de ikke respekterer det store køretøj.

Morten Agertoft må til tider vige for små biler med meget utålmodige chauffører. Foto: Finn Grahndin

Maste bils forende

Forenden på en bil er tidligere ved et uheld blevet kørt over. De kæmpestore køretøjer stopper ikke bare sådan. Antallet af uheld på hele havneomnrådet ligger på i alt 66 over de sidste dem år. Ti af dem har været med personskade. Med den intense trafik med store maskiner mellem bløde trafikanter, er det tal måske flot. Men ikke flot nok, mener kampagnens ophavsmænd.

Søren Stougaard, Blue Water: Kampagnens ønskemål er nul uheld, men.... Foto: Finn Grahndin

Kampagnen glæder mig. Lastbilerne kører alt for stærkt. Anonym modtager af kampagnepjece

- Vi vil helst ned på nul. Det kan selvfølgelig blive svært, fordi der opstår mange situationer, men vi håber, at den her kampagne kan forebygge, at der sker uheld, siger Søren Stougaard, der er formand for Esbjerg Havns Advisory Board og samtidig Head of Agency i Blue Water Shipping.

Den her pjece har sat ekstra fart i budskabet. Foto: Finn Grahndin

"300 km/t - Er du sikker?"

Plakater, bannere, pjecer og røde skilte med provokerende tekster som "300 km/t - er du sikker?" er sat op mange steder på havnen eller bliver delt ud til ansatte. De skal minde alle trafikanter om at sænke farten.

- Kampagnen glæder mig, siger en af de ansatte, der får en pjece stukket i hånden. Lastbilerne kører alt for stærkt, siger han.

Kent Vildbæk Buhl uddelte i morges pjecer ud til ansatte i Siemens Gamesa. Foto: Finn Grahndin

De må jo bare vente

Hastighedsgrænsen er de fleste steder på bare 30 km/t, og man kan hurtigt konstatere, at den fartgrænse ikke bliver overholdt hele tiden.

- Det kan undre, at bilister har så travlt og presser så meget på for at komme forbi for eksempel vindmølletransporter, når det er indlysende, at de ikke kan komme til overhale og alligevel må vente, siger Kent Vildbæk Buhl, som er HSE manager i Siemens Gamesa Renewable Energy.

Kampagnen kører i ugerne 48-50.

Esbjerg Havn Årligt er der ca. 6.000 skibsanløb udover Fanøfærgens mange sejladser.

Der håndteres over 4,5 millioner ton gods, som kommer med lastbiler og skibe.

75.000 personbiler fragtes med skib hertil.

2/3 af verdens havvindmøller afskibes i Esbjerg.

Ca. 10.000 mennesker arbejder på havnen.

Også indenfor i en række virksomheder bliver de ansatte mindet om at køre sikkert. Foto: Finn Grahndin