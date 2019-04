Hvor svært kan det være? Blomsterdekoratør og murer bytter plads

Selvom Trine er blomsterdekoratør og Matias er murer, så har de to mere tilfælles, end hvad man i første omgang lige tror.

Der bliver snakket om respekt for fagene og faglig stolthed under erhvervsuddannelsernes Danmarksmesterskaber, hvor omkring 300 unge fra hele landet kæmper mod hinanden inden for forskellige erhvervsfag om at blive landets bedste.

Blandt deltagerne er Trine Von Essen fra Jelling og Matias Beck Pedersen. Hun er blomsterdekoratør, og han er murer.

Hvis der er noget, som hun har helt styr på, så er det at binde buketter og lave borddekorationer, og hans spidskompetence er murværk.

Selvom deres fag er vidt forskellige, så deler de en stor faglig stolthed og gensidig respekt.