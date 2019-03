Hvordan undgår man brune bananer?

Onsdag er Danfoss indtaget af 400 børn fra 5. og 6. klasserne på Als. De skal finde løsninger på alt fra at undgå brune bananer, og hvordan man renser spildevand.

Onsdag er Danfoss vært ved årets Naturfagsmaraton, hvor 400 skoleelever fra Als kommer forbi virksomhedens hovedkvarter i Nordborg for at arbejde med teknik og teknologi.

Bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen byder velkommen. Han er formand for erhvervspræsidiet i Tektanken og har været med til at skabe Naturfagsmaraton. Han mener, at børn tidligt i livet skal lære at forstå teknik og ingeniørarbejde, da vi mangler den type arbejdskraft.

Bestyrelsesforman på Danfoss, Jørgen Mads Clausen, vil have flere unge til at interesse sig for de naturfaglige fag. Foto: John Melin

- Mange vil senere hen i livet ikke være ingeniør eller teknikere. Det er fordi de ikke har fundet ud af, at mange af tingene er meget simple, når man først kommer ind til kernen. Vi skal have dem til at forstå, at meget af det faktisk er simpelt og sjovt.

Sjov opgave med bananer

Det er faktisk Danfoss-formanden, der har fundet på den opgave, som nogle af børnene arbejder med i dag.

Opgaven går ud på, at børnene skal finde løsninger på, hvordan man bevarer bananer bedst muligt på den flere uger lange rejse til Europa, så bananerne ikke bliver brune og ulækre under transporten, - et problem bestyrelsesformand i Danfoss, Jørgen Mads Clausen, selv har været med til at løse for landmænd i Indien, der er verdens største bananland.

- Jeg synes jo, at det er interessant, at der er en konkret farmer ude i Indien, som jeg selv har mødt, der har det problem med de bananer. Nu kan han lave tre gange så meget omsætning, fordi hans bananer holder længere og de kan komme til Europa. Og det er også enormt tilfredsstillende for mig at kunne være til nytte, siger Jørgen Mads Clausen.