Buejægere: Hvorfor må vi ikke skyde mårhunde nu?

De 2.500 buejægere i Danmark vil gerne hjælpe til med at holde antallet af mårhunde nede. Men netop nu i sæsonen for bukkejagt, hvor mårhundene er ude og buejægerne på jagt, må de ikke.

Pilen tages forsigtigt ud af holderen og placeres. Buen spændes.

Havde han haft en buk i sigte, kunne han have udløst pilen og nedlagt den. Havde det derimod været en mårhund, måtte han ikke. På trods af, at mårhunde er erklæret for en invasiv (uønsket) art i Danmark. Den skal med andre ord slet ikke være i den danske natur og skal udryddes.

- Det er rigtigt ærgerligt. Vi er 2.500 buejægere i Danmark og kan være med til at holde bestanden af mårhunde nede, siger Hans Jørgen Hansen fra Blåvand.

Han har været buejæger gennem 20 år og oplever, at mårhunde netop nu i bukkesæsonen er aktive med at finde føde til de nye hvalpe. Men buejægerne skal efter loven vente til den 1. september. Efter bukkejagtsæsonen. Hvor buejægerne ikke længere er så meget på jagt.

- Det er jo nu mårhundene ses, og det er nu vi er herude, siger Hans Jørgen Hansen.

Pift - og den står stille

Han har været buejæger gennem 20 år og har set, hvordan mårhunde komme rigtigt tæt på, når han sidder i en hochsitz for at skyde en buk.

- De kommer nogle gange listende under hochsitzen, og er man lidt smart, så pifter man. Så står den stille, og så kan man udløse pilen, siger buejægeren.

Det er så mange mårhunde, at man bliver lidt nervøs for, om vi kan styre den. Jes Kristensen, Mårhundegruppen Varde Vest

Den ene må ikke. Den anden må godt. Nedlægge mårhunde i bukkejagt-sæsonen. Nu har de klaget til Miljøministeriet.

Riffel-jægerne må godt

Riffeljægerne må gerne skyde mårhundene. Også i sæsonen for bukkejagt. Og byder buejægerne velkommen til at få ram på mårhunden, der er hård ved en række forskellige fugle som agerhøns, fasaner, gråænder og grågæs.

- De har jo en kapacitet, der gør, at de sagtens kan gøre en forskel. Vi har brug for al den hjælp, vi kan støve op, hvis vi skal have antallet af mårhunde ned, siger Jes Kristensen fra Janderup.

Jæger: Kan vi styre den?

Han er ikke alene riffel-jæger men også tovholder i Mårhundegruppen Varde Vest.

Her har man allerede i år nedlagt eller fanget 65 mårhunde. Mårhundegruppen Varde Øst har i år nedlagt eller fanget 44. Så tallet i år er helt oppe på 109.

- Det er så mange, at man bliver lidt nervøs for, om vi kan styre den, siger han.

Vi vil prøve at løse det så hurtigt som muligt, fordi det er rigtigt, at det har mest relevans i sæsonen for bukkejagt. Mariann Chriél, specialkonsulent, Miljøministeriet.

Jurister ser på sagen

I Miljøministeriet erkender man, at man ikke har været opmærksom på den manglende tilladelse til buejægerne.

- Vi vil prøve at løse det så hurtigt som muligt, fordi det er rigtigt, at det har mest relevans i sæsonen for bukkejagt, siger specialkonsulent Mariann Chriél.

Hun har nu sendt sagen til ministeriets juridiske afdeling.

I samfundets interesse

Flere kommuner hjælper jægerne økonomisk i kampen mod mårhunden. Det gælder for eksempel Varde og Hedensted.

- Vi skal bruge penge til kameraer, til fælder, til oplysning. Det kan ikke passe, at det kun er jægernes tid og penge, det går ud over. Det her er i samfundets interesse, siger Jes Kristensen.

Mange flere mårhunde På landsplan ser udviklingen således ud ifølge Naturstyrelsen, der har opgjort tallet af dødfundne mårhunde. Skudt eller trafikdræbte. I 2008: 4.

I 2011: 65.

I 2015: 258.

I 2018: 1.264

Vildtbyttestatistikken for 2018/19 lyder foreløbig på 3.291 mårhunde.

Miljøstyrelsen vurderer, at der findes 5-6.000 mårhunde i Danmark. De befinder sig - indtil videre - kun i Jylland.

